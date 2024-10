Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2024

Et les clés pour en devenir une.

La 25ᵉ édition du classement des Best Global Brands par Interbrand célèbre un quart de siècle d’analyse des plus grandes marques mondiales. Depuis l’an 2000, 185 marques y ont figuré, mais seules 35 ont su maintenir leur position au fil des ans, parmi lesquelles Microsoft et Coca-Cola. D’anciennes gloires comme Kodak, Nokia ou AOL ont disparu, victimes de l’évolution rapide du marché.

En 2024, les marques opèrent dans un environnement totalement transformé. Avec plus de 4 milliards de messages échangés quotidiennement sur Facebook et 67 millions de publications Instagram, les entreprises doivent s’adapter à des consommateurs mieux informés, plus exigeants et plus fragmentés. Les marques qui ont su s’adapter, comme Apple ou Amazon, ne se contentent plus de vendre des produits : elles dominent des « Arenas » ou espaces concurrentiels multiples, en répondant à des besoins variés comme se connecter, jouer ou payer.

Le rapport souligne également les conséquences négatives d’une obsession pour les performances à court terme. Depuis la création du classement, Interbrand estime que cette approche a coûté 3,5 trillions de dollars de valeur de marque cumulée aux entreprises les plus influentes. En 2024, la tendance s’aggrave : les marques ont perdu 200 milliards de dollars en revenus potentiels rien que sur les 12 derniers mois, en raison de l’accent mis sur l’efficacité opérationnelle au détriment de l’investissement dans la marque.

L’analyse d’Interbrand montre qu’une marque forte est un moteur de croissance durable. Les entreprises les plus performantes, comme Apple, Ferrari ou Amazon, ont su se transformer en systèmes complexes, intégrant des aspects sensoriels, émotionnels et moraux pour créer des relations profondes avec leurs consommateurs. Cette stratégie permet d’accroître la fidélité et d’explorer de nouveaux territoires de croissance, démontrant que les marques qui prennent le rôle de leader sociétal et qui anticipent les attentes des consommateurs sont celles qui prospèrent le plus.

Les marques qui réussissent aujourd’hui sont celles qui ont su dépasser la simple vente de produits pour s’installer durablement dans la vie des consommateurs, en capitalisant sur des relations émotionnelles et des innovations continues.

Top 10

1 – Apple

2 – Microsoft

3 – Amazon

4 – Google

5 – Samsung

6 – Toyota

7 – Coca-Cola

8 – Mercedes

9 – McDonald’s

10 – BMW

Top 100

Top France

11 – Louis Vuitton

22 – Hermès

23 – Chanel

46 – AXA

53 – L’Oréal

73 – Cartier

74 – Dior

82 – Danone

90 – Sephora

Meilleures progressions

Les nouveaux entrants et les revenants

La méthodologie

La méthodologie d’Interbrand repose sur trois piliers : l’analyse financière, le rôle de la marque dans les décisions d’achat et la force de la marque. L’analyse financière mesure le retour économique pour les investisseurs, le rôle de la marque évalue l’influence de la marque sur les choix des consommateurs, et la force de la marque examine sa capacité à générer de la fidélité et une demande durable. Grâce à ces analyses, Interbrand fournit un diagnostic des forces et faiblesses d’une marque.

Le rapport complet Best Global Brands 2024 est à télécharger sur le site d’Interbrand.