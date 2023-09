Créativité et IA : retrouvez-nous au Gerety Talk du 21 septembre à Paris 

Vous avez quoi de prévu ce jeudi soir ?

Cela ne vous aura pas échappé, les gagnants des Gerety Awards 2023 ont été dévoilés récemment. Pour célébrer ce palmarès décerné par un jury exclusivement féminin et en discuter autour d’un verre, voilà que l’équipe de ce prix international vous propose un Gerety Talk dans le 9e à Paris ce jeudi 21 septembre de 18h à 21h. L’entrée est gratuite sur inscription.

Au programme, du networking entre professionnels de la créativité publicitaire, et un débat dédié à “La créativité dans un monde d’IA” modéré par Xuoan Duquesne, rédacteur en chef de la Réclame, en compagnie de :



– Vanessa Vankemmel Sebban, Head of Creative Works France chez YouTube France ;

– Antoine Colin, vice président et directeur de la création de Libre Mullen Lowe ;

– Solène Madec, fondatrice & CEO de l’agence Belle ;

– Rana Khoury, Executive Creative Director ;

– Marianne Desgrandchamps, Creative copywriter chez BETC FULLSIX.

On s’y retrouve ce jeudi soir ? Inscrivez-vous gratuitement.