Les Gerety Awards 2024 font honneur à la France

Faites-vous partie des gagnants ?

Agences françaises, tenez-vous bien : les résultats des Gerety Awards 2024 sont sortis ! Les jurys des Gerety, composé de plus de 200 femmes issues de 47 pays, ont décerné sept Grands Prix, 24 Gold, 94 Silver et 71 Bronze parmi les 198 campagnes shortlistées. Nous y retrouvons nombre de Françaises et de Français.

Parmi les grands prix, on retrouve My Japan Railway pour JR GROUP par Dentsu Inc. Japan, Craft CUT (Art Direction) ; Runner 321 pour adidas par FCB Canada, Work for Good CUT (Alternative) ; We Are Ayenda pour WhatsApp, par CreativeX, Meta US, Entertainment CUT (TV/Cinema) ; The Square Meter pour HORNBACH par HeimatTBWA\ Germany Berlin, Craft CUT (Production Design) ; The 100th edition pour Frankfurter Allgemeine Zeitung par Scholz & Friends Berlin avec 2 Grand Prix dans Craft CUT (Photography) et Communication CUT (Print) ; et enfin… WoMen’s football pour Orange par Marcel Paris, Communication CUT (Online Video).

La France fait partie des pays les plus récompensés de l’année et plusieurs agences se sont démarquées, alors que d’autres manquent à l’appel :

– Papa pour CANAL+ et Rob it to get it pour DISTANCE par BETC (GOLD dans Humour et Entertainment

– Empty fridges pour Banques Alimentaires par AUSTRALIEGAD (SILVER dans Media)

– Rob it to get it pour DISTANCE par SOLDATS (SILVER dans Experience)

– The Hidden Story pour L’Enfant Bleu par Havas Play (SILVER dans Media et Work for Good, BRONZE dans Health)

– For Them pour MANE et Esthétique du Combat par VML Paris (SILVER dans Experience, BRONZE dans Craft)

– Nurses pour le Musée de la Grande Guerre par DDB Paris (deux SILVER dans Craft Typography et Art Direction)

– 40 years pour AIDES par STRIKE (BRONZE dans Health Cut)

L’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France dominent le palmarès des pays les plus récompensés. Pour en savoir plus sur les prix de ces pays, rendez-vous sur le site de Gerety !