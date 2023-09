Femmes à l’honneur : les gagnants des Gerety Awards 2023 révélés

Quelle place pour la France au sein de cette remise de prix mondiale ?

Pour un domaine dans lequel 62% des professionnels sont des femmes, selon une étude de l’Insee, celles-ci sont sous-représentées dans les postes importants de la communication, majoritairement tenus par des hommes. Pour mettre à l’honneur les femmes qui pratiquent ce métier avec passion et talent, les Gerety Awards, tirés du nom de Frances Gerety, célèbre conceptrice-rédactrice (notamment à l’origine du fameux « A Diamond is Forever »), récompensent les campagnes qui résonnent le plus auprès des femmes professionnelles de ce secteur chaque année depuis 2019.

Cette année, 34 pays ont reçu des prix à l’issue de la délibération d’un jury 100% féminin, dont les Etats Unis, la France, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume Uni et le Canada en tête de liste.

Les Grand Prix ont été décerné à The Monkeys, Edelman, McCann et DDB :

Grand Prix, Alternative media, Innovation Cut:

The First Digital Nation pour The Government of Tuvalu, par The Monkeys, part of Accenture Song

Grand Prix, Integrated Campaign, Experience Cut:

See My Skin, Vaseline Healing Jelly pour Unilever par Edelman

Grand Prix, Strategy, Work For Good Cut:

Where To Settle pour Mastercard par McCann Warsaw

Grand Prix, Integrated Campaign, Humour Cut:

Apologize the Rainbow pour Skittles par DDB Chicago

Quant aux campagnes les plus récompensées, on trouve la campagne THE GLITCH pour Alzheimer Forschung Initiative par BBDO Germany en première place, avec 3 Gold, 3 Silver et 1 Bronze ; En deuxième place, Apologize the Rainbow pour Skittles par DDB Chicago avec 1 Grand Prix, 2 Gold, et 1 Silver ; et enfin, en troisième place, Shout pour Movistar par VMLY&R Mexico avec 1 Gold, 4 Silvers et 1 Bronze.

En France, McCann Paris, BETC, Havas Paris, Brainsonic, VMLY&R Paris, Saatchi & Saatchi, TBWA, DENTSU CREATIVE France et Leo Burnett Paris ont été récompensés cette année pour des campagnes comme Anne de Gaulle, #OPTINK, Gender Swap et Sex Happiness, entre autres, et à travers différentes catégories, aussi appelées Cuts.