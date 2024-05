Le prochain événement des Gerety Awards à ne pas manquer

Save the date : 13 juin 2024 à 16h30.

Depuis 2019, les Gerety Awards mettent à l’honneur les femmes dans le milieu de la publicité en récompensant les campagnes publicitaires qui résonnent le plus auprès du public féminin. Ce prix international ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec une nouvelle édition 2024.

Cet événement tire son nom de Frances Gerety, conceptrice-rédactrice et autrice du fameux “A diamond is forever”. Il compte des jurys de femmes, professionnelles du marketing et de la communication, partout à travers le monde.

Cette année, la Réclame a l’honneur d’être partenaire d’un webinar donnant la parole aux jurées françaises des Gerety Awards. Au cours de cet événement, le jury français aura l’occasion de partager ses enseignements et de débriefer le palmarès 2024.

Modéré par Xuoan Duquesne, rédacteur en chef et directeur général de la Réclame, le panel se compose de Cécile Lejeune, CEO d’agence, Alexandra Servant-Rony, Head of Strategy de Dentsu Creative Paris, Claudia Illán, conceptrice-rédactrice chez Marcel, et Rana Khoury, co-fondatrice de Phenomenal Women et de Read the room.

Ce “jury insights” se déroulera le 13 juin 2024 à 16h30, et il est encore temps de vous inscrire.

Pour ce qui est des agences qui souhaitent envoyer leurs campagnes pour concourir, cela est encore possible jusqu’au vendredi 10 mai ! Après, no more deadline !

Et tradition oblige, un barbecue sera organisé lors des Cannes Lions, ce qui permettra de rassembler la communauté des Gerety Awards.