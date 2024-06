Gerety Awards : découvrez les shortlists et assistez à l’évènement du 13 juin

Ne manquez pas le débrief demain à 16h.

Souvenez-vous, il y a quelques semaines, nous vous introduisions les Gerety Awards 2024, la compétition qui met à l’honneur les femmes dans la publicité avec des jurys exclusivement féminins. Ce 12 juin ont été annoncées les shortlists établies dans les différents pays participant à l’événement.

On retrouve plusieurs agences françaises dans ces shortlists telles que Marcel, DDB Paris ou encore Havas Play. De son côté, BETC est l’agence française de l’année dans le panel de la France. Enfin, VML (dont VML Paris) est le réseau le plus représenté dans les shortlists avec 12 pays en lice.

Retrouvez dès à présent les shortlists sur le site des Gerety Awards.

Pour ce qui est de la France, la Réclame vous donne rendez-vous demain à 16h pour un webinar donnant la parole aux jurys qui debrieferont et partageront leurs impressions. Présenté par Xuoan Duquesne, rédacteur en chef et directeur de la Réclame, ce webinar accueillera Cécile Lejeune, CEO d’agence, Alexandra Servant-Rony, Head of Strategy de Dentsu Creative Paris, et Claudia Illán, conceptrice-rédactrice chez Marcel.

Alors, on se dit à demain !