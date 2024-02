Fortnite (Epic) et Disney s’associent pour créer un nouveau monde de divertissement

Une collaboration épique : sortez les sabres laser !

Pour les plus jeunes ou les plus grands, Disney a rythmé notre enfance, nous permettant de nous évader dans un univers de princesses et de contes de fées, un monde d’aventure et de quête, un monde de superhéros et de vilains.

Le jeu Fortnite, développé en 2017 par la société Epic Games, fait dorénavant partie des jeux les plus joués au monde avec 126 millions d’utilisateurs actifs chaque mois et 150 millions de comptes enregistrés au total. Ce domaine maintenant considéré comme le 10ᵉ art a pris une place très importante au quotidien et en particulier ce principe de Battle Royale qui séduit tant le public jeune et adolescent.

Epic et Disney ont annoncé que les deux sociétés allaient s’associer afin de créer un tout nouvel univers de jeux et de divertissement qui donnera vie aux personnages Disney en les associant aux graphismes et à l’univers de Fortnite. L’ampleur du projet semble énorme et c’est le moins que l’on puisse dire ! Ces deux sociétés visent à créer un écosystème dans lequel les joueurs pourront jouer, regarder, acheter et s’engager avec des personnages de scénarios de Disney, Marvel, Star Wars, Pixar et bien d’autres en utilisant le moteur Unreal Engine d’Epic.

Cette alliance avec Disney est une surprise, mais pas si étonnante que ça au final, car Epic a l’habitude de réaliser de nombreux partenariats avec d’autres entreprises ou célébrités pour des objectifs de divertissement, de visibilité et de sensibilisation. On se rappelle des safe zones créées avec Orange pour lutter contre le cyber-harcèlement, de Travis Scott géant qui avait réalisé un concert sur le jeu, de l’association avec la WWF pour le #NoBuildChallenge et bien d’autres. Mais là, cela bien au-delà de la simple opération de communication, puisque Disney va racheter pour 1,5 milliard de dollars d’actions Epic Games, et ainsi faire partie des associés de cette entreprise dont le chiffre d’affaires est autour des 5 milliards de dollars.

La date de sortie de ces nouveaux univers vidéoludiques n’a pas encore été partagée, mais permet d’anticiper un succès massif, tant le savoir-faire d’Epic est fort en la matière, et les franchises de Disney fortement appréciées par des publics divers.