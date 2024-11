La magie de Disney : un poulpe et un garçon, héros de Noël

L’amour de l’aventure... et l’amour tout court.

Pour sa campagne de Noël, Disney a fait appel à l’agence adam&eveDDB pour créer un récit émouvant, rappelant les campagnes de Noël emblématiques de John Lewis. The Boy and the Octopus, réalisé par Taika Waititi, narre l’histoire d’un jeune garçon qui, au retour des vacances, ramène un compagnon inattendu : un bébé poulpe attaché à sa tête. Ce film explore le thème de l’amitié sincère, alors que le garçon tente d’intégrer son ami marin à sa vie terrestre… et a de quoi nous rappeler certains de nos Disney préférés.

Sur une reprise de Part of Your World tirée de La Petite Sirène, la publicité suit le parcours du jeune garçon, qui concocte un plan pour que son compagnon à huit tentacules découvre le monde à bord du traîneau du Père Noël. À croire qu’Ariel s’est réincarnée sous forme de poulpe sans pour autant perdre ses rêves d’une vie différente.

Disney a opté pour un tournage en prise de vues réelles, après plusieurs campagnes animées, et glisse des clins d’œil pour les fans les plus attentifs, avec des références subtiles à des classiques comme Moana, Lilo & Stitch et Toy Story.

Une campagne tout en nostalgie, qui nous rappelle le goût doux amer que les fêtes de fin d’année peuvent avoir… tout en gardant cette innocence à laquelle les Disney nous ont habitués.