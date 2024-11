LEGO présente Cataclaws, sa nouvelle mascotte pour les fêtes de Noël

It's not Santa Claus, it's Cataclaws...

LEGO lance sa campagne mondiale des fêtes 2024 avec Cataclaws (appréciez le jeu de mots), un nouveau personnage imaginé pour incarner l’esprit festif et créatif de la saison. Inspiré de l’imaginaire des enfants, ce chat se présente comme l’icône de cette année, symbolisant le pouvoir de la créativité qui rapproche les familles et les amis. « Elle représente le pouvoir de la créativité innée des enfants, nous rappelant qu’il n’y a aucune limite à ce que notre imagination peut nous offrir avec les briques LEGO », déclare Nic Taylor, vice-président de LEGO Agency.

Le court-métrage dédié à Cataclaws, réalisé en partenariat avec le studio scandinave New-Land et le duo de réalisateurs brésilien Gustavo Moraes et Marco Lafer, aka Alaska (Iconoclast), invite les familles à s’unir autour des produits phares de LEGO durant les fêtes.

Dans cette campagne, LEGO met – évidemment – en lumière plusieurs ensembles sous licence, dont le Roi Lion, de Disney, le calendrier de l’Avent LEGO Friends et le cultissime Imperial Star Destroyer de la saga Star Wars, incitant petits et grands à créer des souvenirs uniques en assemblant ensemble ces modèles emblématiques. Continuant ainsi de surfer sur la tendance des jouets pour les grands enfants, à l’instar de la collaboration de la marque avec Pharrell Williams.

Cette campagne des fêtes s’accompagne de l’initiative caritative « Build to Give », invitant les fans à construire et partager des cœurs en LEGO avec le hashtag #BuildToGive pour soutenir les enfants en situation de précarité. « Nous espérons que cette campagne reflète la joie des fêtes et le rôle que le jeu peut jouer dans cette période », ajoute Carlo Cavallone, vice-président de la création chez LEGO.