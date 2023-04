Envoyez vos enfants à la guerre plutôt qu’à l’école, c’est plus sûr

Plus de meurtres que de maths.

Voilà le message fort lancé par l’organisation à but non lucratif Change the Ref pour son nouveau projet “New Recruits” développé en collaboration avec l’agence Energy BBDO.

L’histoire derrière Change the Ref est aussi inimaginable que tragique. Manuel et Patricia Oliver se sont engagés dans la lutte contre la violence armée en fondant l’association il y a 5 ans, après que leur fils Joaquin ait été tué lors de la fusillade de l’école Marjory Stoneman Douglas à Parkland, en Floride. En 2021, leur campagne contre les désastres des armes à feu aux États-Unis sera récompensé par de nombreuses agences. Malheureusement, l’année suivante, la fusillade d’Ulvade choquera une nouvelle fois l’Amérique en causant la mort de 19 écoliers et deux enseignantes. Il s’agira là du deuxième plus important massacre dans une école américaine au cours des dix dernières années.

Alors que les fusillades de masse sont en constante augmentation depuis plus de 20 ans dans des lieux publics tels que les écoles, les supermarchés, les églises, dans le pays de l’Oncle Sam, Change the Ref poursuit sa quête de sensibilisation contre ce fléau. Dans sa dernière campagne, le couple met en relief la dure réalité de la vente d’armes à feu en une statistique : 42 500 enfants âgés de 5 à 18 ans en ont été victimes entre 2001 et 2020 contre 25 500 militaires au cours de la même période. Alors pour encourager la population à se mobiliser pour le contrôle de l’armement civil, les dirigeants du groupe ont mis en place un faux centre de recrutement à Montclair dans le New Jersey. En distribuant des dépliants de recrutement fictifs, l’organisation explique à quel point, à l’heure actuelle, les chances de survie des enfants pourraient être meilleures en service militaire actif qu’en classe.

Un ensemble d’affiches imprimées et numériques représentant des enfants habillés en treillis et portant des casques militaires vient également renforcer l’action… Comme des larmes sur le feu.