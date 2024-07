Pour protéger un enfant américain des armes à feu, adoptez-le

American dream ?

L’un des principaux sujets tabous aux États-Unis est l’accès aux armes à feu. Droit parfaitement ancré dans la Constitution étasunienne, celui-ci rend très fière une partie de la population, bien qu’il révolte les militants.

Quoi qu’il en soit, les armes ont causé beaucoup de dégâts au sein du pays, et les principaux concernés sont malheureusement les enfants. On peut noter la tuerie de Columbine tuant 13 adolescents ainsi que de bien trop régulières tueries de masse en milieu scolaire. Aujourd’hui, les armes à feu sont l’une des principales causes de mortalité des enfants aux États-Unis.

L’association Change The Ref, engagée contre les fusillades et créée par des parents meurtris par le décès de leur fils dans une tuerie de masse en 2018, agit dans une nouvelle campagne. Habituée des campagnes marquantes, l’association se tourne cette fois vers les autres pays du monde, et lancent un appel à l’aide.

Diffusée dans les villes de Paris, Lisbonne, Madrid, Toronto, Vancouver et Londres, la campagne incite les Européens à adopter un enfant américain dans le but de le sauver d’une vie bien trop risquée.

La campagne a été diffusée sous forme d’affiches et de film, donnant espoir à l’association de faire réagir la première économie mondiale.