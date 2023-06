Le palmarès 2023 du Club des DA

Oh les boules ! 56 rouges, 87 blanches et 141 bleues.

En pleine saison reine des grands prix de la communication (après le D&AD il y a quelques semaines et avant le festival de Cannes la semaine prochaine), le prix de la communication 100% français rend son verdict sur les campagnes françaises les plus marquantes de l’année passée sur ces 5 piliers fondateurs : la Communication /Communication Craft, le Design, la Production, le Digital et son concours Étudiant.

Cette année, la catégorie Excellence trouve sa place parmi les autres et se targue de récompenser les travaux les plus innovants, pouvant potentiellement marquer l’histoire de la communication.

Découvrez sans plus attendre le palmarès du prix 2023 du Club des DA :

1er prix = boule rouge

2e prix = boule blanche

3e prix = boule bleue