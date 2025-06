Les chiffres fous des Cannes Lions 2025

C’est LE rendez-vous de l’industrie publicitaire, pendant une semaine, elle investit la Croisette et le Palais des Festivals pour récompenser ses talents les plus créatifs et innovants.

Participants

La 72ᵉ édition devrait accueillir + 12 000 festivaliers issus de 97 pays avec 57 % de cadres supérieurs et d’execs. Plus de 350 marques et 550 agences (selon l’organisation du festival) sont attendues et pas moins de 700 journalistes – dont la Réclame ! – seront présents pour couvrir les Cannes Lions, preuve de l’attraction médiatique du Festival, qui reste l’épicentre international du secteur publicitaire.

Tarifs des accréditations

Les pass pour assister au Festival (accès au Palais, conférences, networking, events sponsorisés) sont disponibles en ligne. Les tarifs varient selon le type d’accréditations (Complete, Gold, etc.), de profils et les options choisies.

Voici quelques éléments clés :

– 4 295€ l’accréditation “classique” et la “plus populaire” ;

– Les étudiants devront tout de même débourser 995€ et les Young Lions 2 095€ ;

– 1 295€ pour les startups ;

– Pour les annonceurs, les prix s’emballent entre 6 395€ et 6 895€, notamment avec une offre spéciale en partenariat avec les Effie ;

– 6 345 à 10 945€ pour une expérience 100% VIP ! De Gold à Platinum. Cette dernière comprend :

Tous les avantages d’un pass Gold, accès à des chambres d’hôtel 5* sélectionnées à des tarifs préférentiels au cœur de Cannes (coût de l’hôtel non inclus, évidemment), un gestionnaire de compte dédié, transferts de luxe depuis et vers l’aéroport de Nice, une carte d’accompagnement gratuite pour sonconjoint/partenaire afin qu’il puisse assister aux remises de prix et à la soirée de clôture ;

– Il n’existe pas de prix unique, les tarifs varient selon la date d’achat, le type de pass, et les éventuelles promotions liées au volume obtenues par les réseaux d’agences.

Tarif de soumission d’une campagne (entry fee)

Les frais d’inscription diffèrent selon la catégorie et la date de soumission. Pas le temps de niaiser :

– Pour les early bird (avant le 6 mars 2025) : entre 675 € et 1 825€ suivant la catégorie (2330€ pour la catégorie Titanium) ;

– Tarif standard (après le 6 mars) : ajouter +≈ 200 – 250 € (entre 910 et 1310 euros) ;

– Late (après le 20 mars) : ajouter quelques centaines d’euros supplémentaires (1010 et 1410 euros ) ;

– Derniers jours (après le 3 avril) : encore +100 € environ (1 110 et 2260 euros).

Exemples pour la catégorie Luxe :

– Jusqu’au 6 mars : 850 €

– Jusqu’au 20 mars : 1 085 €

– Jusqu’au 3 avril : 1 185 €

– Derniers jours : 1 285 €

À noter : chaque soumission d’une campagne dans chaque sous-catégorie est payante. On peut donc payer plusieurs pour candidater dans une même catégorie.

Nombre d’entrées

– 26 900 campagnes soumises en 2025 vs 26 753 l’année passée (2019 reste l’année record avec 30 953 entrées enregistrées) ;



– 841 prix décernés en 2024, et quelques pronos pour cette année.

On fait les comptes

Si nous prenons un tarif médian de 1100€ par soumission de campagne x 26 900 = 29,4 millions de chiffre d’affaires, rien que pour les envois de campagnes.

À 4 295€ le prix d’une accréditation x 12.000 festivaliers = 51,5 millions d’euros. Et encore, ce n’est là que le tarif Classic, pas l’offre Platinum.

Ajoutez à cela les accréditations en ligne, l’accès payant aux archives, et les sponsors… les Lions généraient alors dans les 120 millions d’euros en 2023, quelques mois avant que leur maison mère, Ascential, ne soit rachetée pour 1,4 milliard d’euros en 2024.

Speakers

– Plus de 500 speakers sont attendus issus du divertissement, de la tech, de la pub et du sport, dont l’actrice Reese Witherspoon, fondatrice de Hello Sunshine, Serena Williams, fondatrice de Serena Ventures, Jimmy Fallon du The Tonight Show et Chief Creative Officer d’On Brand ou Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain. Mais aussi, Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI et cofondateur de DeepMind, Marc Pritchard, Chief Brand Officer de Procter & Gamble, Sir Martin Sorrell, fondateur de WPP puis de S4 Capital et Sir John Hegarty, légende de la pub (BBH) qu’on ne présente plus ;

– plus de 150 heures de conférences sur 5 jours, et ce, seulement dans l’enceinte du Palais… Les très très nombreux événements de tech, d’agences ou de groupes média dans les hôtels, plages ou yachts des alentours ne sont pas comptabilisés. Et pourtant, ce off parait encore plus important que le Festival lui-même.

Et aussi :

– 24 marches pour accéder au célèbre Auditorium Louis Lumière chaque soir pour la cérémonie de récompenses ;

– Neuf représentants tricolores sur la Croisette dans différents jurys et 2 présidents de catégorie : Mathilde Delhoume Debreu, Global Brand Officer chez LVMH, pour les Luxury Lions, et Gaëtan du Peloux, co-président et Chief Creative Officer chez Marcel, pour les Direct Lions ;

– Une vingtaine de plages privatisées accueillant, ou non, les festivaliers (on vous voit Spotify).