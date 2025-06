La Réclame lance les Brand Transformation Awards !

Candidatez avant le 24 octobre.

Face aux mutations accélérées du marketing et de la communication, la Réclame (Groupe VT Scan) lance son tout premier prix : les Brand Transformation Awards.

Ce nouveau rendez-vous distingue les marques qui ont profondément repensé leur positionnement marketing, leur expérience client, leur modèle économique, ou les relations avec leurs partenaires agences ou martech.

Objectif : célébrer les initiatives audacieuses, innovantes et à fort impact sur le marché.

Un critère central : la transformation

Dans un contexte de transformation permanente – entre IA, data, RSE, nouvelles attentes culturelles et bouleversements business –, les entreprises qui font évoluer leurs pratiques avec justesse et efficacité méritent d’être mises à l’honneur.

Pour cette première édition, le jury, composé d’annonceurs et d’entreprises de la tech, évaluera les candidatures selon trois critères principaux :

– la profondeur de la transformation,

– l’adoption de celle-ci par les parties prenantes (interne, consommateurs, partenaires),

– et la création de valeur.

Les membres du jury 2025 déjà confirmés

– Anne Guivarch, Directrice Marque et Communication – Intermarché



– Inès Duckit, Directrice de la Communication France – Legrand



– Anne Imbert, VP Brand, Sponsorship and Advertising – Orange



– Anne-Sophie Adésir, Senior Marketing Manager France & Benelux – Tinder



– Jimmy Brun, Porte-parole et Directeur de la Communication Groupe – RATP



– Camille Rouquet, Directrice de la Communication Externe Groupe – VYV



– Laurent Buanec, Directeur Général France – 𝕏 (ex-Twitter)



11 catégories pour couvrir toute la chaîne de valeur

– Le meilleur (re)lancement de marque, service ou produit



– Le meilleur pivot de l’année



– Le hack de l’année



– La meilleure transformation de marque grâce à l’IA



– La meilleure collaboration annonceur-agence



– L’agence in-situ / in-house de l’année



– La meilleure transformation martech



– La meilleure transformation end-to-end experience / data



– La meilleure collaboration marque-marque de l’année



– Le meilleur engagement sociétal au service du business



– La meilleure transformation de marque via l’influence

Le nœud gordien, tout un symbole

Le nœud gordien a été choisi pour représenter les Brand Transformation Awards, car il incarne la complexité des défis auxquels les marques font face aujourd’hui : modèles économiques obsolètes, attentes sociétales changeantes, ruptures technologiques. Comme dans la légende où Alexandre le Grand tranche d’un geste audacieux ce nœud impossible à dénouer, transformer une marque nécessite d’inventer des réponses disruptives, visionnaires et efficaces. Ce symbole reflète ainsi l’essence même de la transformation : oser rompre avec l’existant pour créer de la valeur et redéfinir les standards.

Un dispositif éditorial pour valoriser la transformation marketing

Au-delà du palmarès, les Brand Transformation Awards s’inscrivent dans une ambition plus large : celle d’observer, décrypter et faire rayonner les mutations qui redessinent le paysage marketing et communication. À travers un dispositif éditorial annuel sur la Réclame, des interviews et webinars, la Réclame documentera les meilleures transformations pour inspirer l’écosystème.



Les temps forts à venir

– 3 juin 2025 : ouverture des candidatures



– 24 octobre 2025 : clôture des candidatures



– 20 novembre 2025 : délibérations du jury



– 11 décembre 2025 : cérémonie de remise des prix



– 15 janvier 2026 : l’émission de la transformation

Rejoignez les Brand Transformation Awards !

– Agences, annonceurs : candidatez avec vos projets de transformation les plus réussis sur brandtransformation.awardsplatform.com

Contacts : Emma Tessier & Dounia Rachidi – [email protected] – 01 41 43 03 78‬

– Partenaires tech et médias : associez-vous à ce nouvel événement et soyez visibles auprès des décideurs du marketing et de la com.

Contact : Julieta Ray-Bethbeder – [email protected] – 01 41 43 70 11