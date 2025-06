Tous les Grand Prix des Cannes Lions 2025

Chaque mois de juin, la même question agite la Croisette : qui décrochera les Grand Prix tant convoités ?

Après une édition 2024 marquée par la belle moisson des agences françaises, qu’en est-il cette année ? Vous trouverez ici la réponse, avec la liste complète des Grands Prix décernés lors de cette 72ᵉ édition. En attendant, peut-être, le palmarès historique des Français ? Car à Cannes, tout l’or du monde ne vaut pas un Grand Prix.

// Palmarès du 16 juin //

Pour une fois, le meilleur… pour le début (oui, on a le droit d’être chauvin cette semaine)

Grand Prix Outdoor

Présidente du jury : Keka Morelle – Ogilvy

3 critères essentiels pour l’outdoor :

– L’idée devait placer l’outdoor au cœur de la stratégie, pas comme simple canal d’amplification ;

– Elle devait respecter l’environnement et la communauté, en montrant que la marque a sa place dans l’espace public ;

– Elle devait refléter le moment présent, une idée qui ne pouvait exister qu’en 2025, dans le contexte et avec les technologies actuelles.

« Cette idée est audacieuse, inoubliable et un rappel clair du pouvoir illimité de l’outdoor. Ce travail redéfinit l’espace public non seulement comme un support de visibilité, mais aussi comme un support de sens. C’est par les valeurs que la marque reste pertinente. C’est ainsi qu’une marque devrait être perçue : expansive, émotionnelle et essentielle à une expression de marque authentique dans le monde d’aujourd’hui. Pour nous, c’est la meilleure représentation de ce qu’une marque peut accomplir dans l’espace public. »

Olympic Games Opening Ceremony Paris 2024 – Paris 2024 – Paname 24

2e Grand Prix Outdoor

« Une masterclass d’outdoor sans mots ni logo. Une image forte, parfaitement exécutée, qui reflète l’époque, porte un message clair, et pousse à la réflexion, tel un miroir de nos addictions numériques. »

Crowd – KitKat – VML (Prague)

Grand Prix Pharma

Président du jury : Franklin Williams – Area 23

3 grandes tendances sont ressorties du travail visionné :

– L’entertainment qui mérite l’attention : celui qu’on a envie de revoir, qui pousse à explorer davantage ;

– Le médium est le message ;

– Le craft avec une intention et pas un exercice de style gratuit, mais un moyen de briser des tabous, de mieux faire passer un message.

Le jury a mobilisé l’instinct (quand une œuvre vous frappe immédiatement) et l’expérience.

Le jury a salué une exécution audacieuse, capable de « montrer l’intime sans jamais le dévoiler » en contournant les contraintes réglementaires. Le film met en scène de vrais couples, filme la durée d’efficacité du traitement, et s’achève sur « une image iconique, ce petit comprimé bleu, sans un mot« , symbole d’une marque historique. « Comment parler de l’un des moments les plus intimes sans pouvoir le montrer ? En le cachant en pleine lumière« , dixit le président du jury.

Make Love Last – Bedroom – Viatris – Ogilvy Shanghai

Grand Prix Health & Wellness

Président du jury : Eric Weisberg – Havas Health Network

2 grandes forces ont guidé la réflexion du jury :

– L’état de l’industrie : aujourd’hui, toute marque peut prétendre être une marque santé et bien-être. « Mais cela ne veut pas dire que toutes en sont réellement capables. Il fallait donc veiller à distinguer les marques sincèrement engagées des cas de ‘health washing‘. »

– L’état du monde : dans un contexte post-Covid, la santé est devenue une priorité globale — santé personnelle, familiale, collective.

Le résultat : « Les lauréats de cette année ne sont pas seulement les meilleurs en Health & Wellness, ce sont les meilleurs travaux tout court, pas uniquement des campagnes “bonnes pour la santé” avec un astérisque. »

« Le Grand Prix que nous avons attribué n’est pas simplement bon pour la santé. Il est bon pour l’industrie et bon pour l’humanité. Voilà où en est notre secteur. » Le jury a reconnu une œuvre joyeuse, éducative et puissante, incarnant « la joie comme acte de rébellion contre la peur, la stigmatisation, la honte et la désinformation en santé. »

Vaseline Verified – Unilever – Ogilvy Singapore

Grand Prix Audio & Radio

Président du jury : Xolisa Dyeshana – Joe Public United

« Le processus a été à la fois difficile et rigoureux, avec des débats parfois vifs, mais toujours au service de l’excellence créative. »

Parmi les grandes tendances observées :

– Le retour des marques dans une catégorie largement dominée par les campagnes caritatives ou issues d’ONG. En 2025, les marques grand public ont représenté 33 % des candidatures, 46 % des shortlistées et 48 % des lauréates. « Une véritable reconquête des grands annonceurs. »

– Le retour de l’humour dans un climat mondial incertain, les marques prennent conscience qu’elles doivent rivaliser avec les contenus que les consommateurs choisissent spontanément. Et l’humour s’avère être l’un des moyens les plus efficaces pour capter leur attention.

« Nous cherchions un travail qui aille au-delà des standards de l’industrie. Un travail capable de nous arrêter net, de nous faire ressentir quelque chose. Il était important que le Grand Prix fasse progresser la catégorie et l’industrie (…) Ce travail est incroyablement créatif, parfaitement exécuté, et incarne la puissance du son. Il parle aux fans, au médium et à la marque. »

La campagne détourne une astuce légale brillante : en n’utilisant qu’une seconde de chansons célèbres, elle évite les frais de droits tout en créant une expérience sonore addictive et participative.

One Second Ads – Budweiser – Africa Creative DDB

Grand Prix Print & Publishing

Président du jury : Icaro Doria – DM9

« Cette idée est du print, du packaging, du prix et du positionnement tout à la fois. C’est un statement massif et élégant. » Face à l’inflation, Penny imprime le prix fixe de ses produits sur leurs emballages pour matérialiser un engagement de stabilité. Une idée simple, durable, et hautement symbolique. Ce qui a fait la différence :

– Un engagement tangible de marque (imprimé est donc non modifiable) ;

– Un usage puissant de l’imprimé comme preuve de promesse ;

– Une démonstration que le print peut être plus contemporain que jamais.

Price Packs – Penny – SERVICEPLAN (Munich)