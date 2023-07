Evian recycle ses bébés pour les 10 ans de la campagne “Baby & Me”

Il y a 10 ans, vous en aviez 10 de moins. Ça va le coup de vieux ?

Evian, plus belle marque d’eau minérale naturelle en France ? C’est probable d’un point de vue publicitaire, et c’est aussi la deuxième marque d’eau minérale préférée des Français, distancée seulement par Cristalline. En effet, alors que celle-ci séduit par son rapport qualité-prix, Evian se place en si haute position grâce à sa communication mémorable, dont notamment la signature Live Young (2009) ou encore la campagne Baby & Me, lancée en 2013 en collaboration avec BETC Paris.

Nous sommes maintenant en 2023, l’été approche et nous fêtons les 10 ans de cette campagne mémorable. Impossible pour la marque de ne pas commémorer cet anniversaire…. et surtout, de ne pas le faire en compagnie de BETC, à qui on doit les bébés d’Evian depuis 1998. Pour l’occasion, la marque lance deux campagnes pour le prix d’une : d’abord un remix de la campagne de 2013 Baby and Me en vidéo et musique, ensuite, un remix de la campagne Oversize de 2017.

Alors oui, d’un point de vue originalité et renouvellement, cette campagne n’est pas dans le haut du panier. Quoique, le duo historique peut encore nous prouver le contraire : la campagne sera à retrouver à partir du 17 juillet en télévision, en digital et en affichage, et elle sera aussi amplifiée par un dispositif d’influence pour l’instant resté secret, mais supposément inédit.

À l’ère de la com’ RSE, après tout, pourquoi ne pas recycler ses excellentes campagnes quand elles sont toujours d’actualité ? Cette campagne anniversaire replace Evian à son niveau de marque patrimoniale, après une collaboration hors-sol avec Balmain. Les bébés, oui, le greenwashing, non !