La collaboration Balmain x Evian confirme l’eau comme un produit de luxe

Quand deux géants français se rencontrent, le soleil est à l'horizon.

Après des années de collaborations iconiques, avec (pour n’en citer que quelques-unes) Virgil Abloh, Elie Saab, KENZO, Alexander Wang, Christian Lacroix, Dua Lipa ou encore Chiara Ferragni, place aujourd’hui à la maison Balmain avec Olivier Rousteing. Venant à la suite d’une première collaboration fin 2022, qui avait donné lieu à la naissance d’une bouteille en verre customisée et d’une robe de haute couture (confectionnée à partir de textile fait de bouteilles Evian recyclées), dévoilée lors du Balmain Festival et portée par l’influenceuse Léna Mahfouf (Léna Situations), les deux marques emblématiques du paysage français se réunissent à nouveau pour une collection capsule.

Répondant à leur amour de la nature, déjà exploité en fin d’année dernière, et utilisant leur région d’origine commune, la Savoie (natale de Pierre Balmain), cette collection au look streetwear ne laisse rien au hasard. De son design à sa conception, tout a été pensé dans un souci d’écologie qui ne dit que du bien de ces deux marques. Entre les packagings recyclés, les techniques, les innovations et les matériaux plus durables, un effort notable a été fait par ces deux géants. La phrase à retenir pour cette collection est “Together, change is beautiful”, “Ensemble, le changement est magnifique” en français. C’est à partir de cette croyance forte que ces pièces sont nées.

Que vous ayez ou non quelques milliers d’euros à dépenser dans une de ces pièces uniques en leur genre, vous le retrouverez sur l’e-shop de Balmain et en boutique à travers le monde. À 250€ le bob ou 2890€ la veste oversize, vous auriez tort de vous en priver.

La collaboration de 2022 entre les deux marques

