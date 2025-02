SOFOOT et BETC créent la radio qui fusionne le foot et la Saint-Valentin

Le 14 février, écoutez votre amour… du foot.

Cette année, SO FOOT a frappé fort pour la Saint-Valentin en collaborant avec l’agence BETC pour créer Football Lover FM. Le concept ? Une radio qui transforme les commentaires sportifs en chansons romantiques, permettant aux fans de football de suivre leurs matchs préférés tout en créant l’ambiance parfaite pour une soirée de Saint-Valentin. Ce projet inédit transforme grâce à l’IA des moments de match en titres musicaux, où un tacle musclé se fait samba, un but en flamenco, et un carton rouge en jazz romantique. Le tout, diffusé en temps réel dès vendredi prochain pour le match Brest-Auxerre.

Football Lover FM vise à résoudre un dilemme de taille pour les passionnés de football : comment fêter la Saint-Valentin sans manquer le match de son équipe ?

Les créateurs de cette campagne affirment que l’intelligence artificielle, bien que perçue comme la disruption qui va révolutionner la productivité mondiale, a ici donné lieu à une expérience amusante. « L’IA, c’est peut-être le futur mais c’est surtout très rigolo », explique Mathieu Laugier, directeur général de BETC.

Reste à savoir si, ce vendredi, votre conjoint.e se rendra compte de la supercherie.

Fiche technique