Ramzy Bedia, cet improbable père de famille économe pour Bouygues Telecom

Plus on est de fous, plus on économise !

Bouygues Telecom innove avec B.iG, un nouveau pack combinant une Bbox et des forfaits mobiles à prix dégressifs, conçu pour s’adapter à tous types de foyers, qu’ils soient petits, grands, recomposés ou monoparentaux. Plus la famille regroupe de lignes chez Bouygues Telecom, plus les forfaits deviennent avantageux. Une initiative qui permet à tous de réaliser des économies, sans obligation de vivre sous le même toit.

Pour promouvoir cette offre, Bouygues Telecom a fait appel à son agence BETC et à Ramzy Bedia, star toujours appréciée du public français. Dans un film publicitaire réalisé par Vincent Lobelle (Iconoclast), Ramzy incarne un père de famille dépassé par ses multiples abonnements et factures téléphoniques, jusqu’à l’intervention de la Force d’Intervention Bouygues Telecom (F.I.B) qui lui propose la solution B.iG : des forfaits groupés, des économies à chaque souscription et des boosts de gigas activables gratuitement.

La campagne, constituée de 3 vidéos, est déployée depuis le 7 octobre, et s’articule autour d’une stratégie multisupport incluant la télévision, le digital et l’affichage. Les familles françaises y sont célébrées dans toute leur diversité à travers une série de portraits signés Shelby Duncan.

Il est peut-être temps de rappeler vos parents…

Crédits