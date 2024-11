BETC imagine une série retraçant les 40 ans de CANAL+

Tous acteurs de cette épopée.

Je vous parle d’un temps

Que les moins de vingt ans

Ne peuvent pas connaître,

Canal, en ce temps-là,

S’affichait, roi, tout bas,

Sur nos écrans peut-être.

Les chaînes étaient trois,

Dans l’ombre de l’état,

Pas de place à l’audace,

Et puis vint ce matin,

Où tout changea soudain,

La révolution passa.

Voilà pour l’hommage généré au « Canal historique” » Le 4 novembre 1984, CANAL+ faisait son entrée dans le paysage audiovisuel français, devenant la première chaîne payante du pays. À une époque où seules trois chaînes gratuites étaient disponibles, CANAL+ a bouleversé le modèle télévisuel avec un positionnement innovant et audacieux (le décodeur, et un film pornographique par mois notamment, une première en Europe).

Dès ses débuts, elle s’est distinguée par des programmes phares comme « Nulle part ailleurs », un talk-show devenu incontournable, rythmé par de nombreux talents comiques comme Les Nuls, Antoine de Caunes et José Garcia, Éric et Ramzy, et « Les Guignols de l’info », une émission satirique devenue un phénomène de société (avant de subir une lente agonie sous le joug de Vincent Bolloré après son arrivée à la tête de CANAL+). La chaîne a rapidement gagné en popularité grâce à son ton irrévérencieux et son approche décalée des actualités et du divertissement (H, Bref, Le cinéma de Jamel, Le Grand Journal, Le Bureau des légendes, Le Petit Journal, etc.).

Aujourd’hui, CANAL+ célèbre ses 40 ans et retrace son parcours à travers une campagne anniversaire événement conçue par BETC. Le film, diffusé depuis le 3 novembre 2024, raconte l’histoire « quasi vraie » de la chaîne sous la forme d’une fausse bande-annonce de série. Tous les ingrédients qui font une bonne série se trouvent ici réunis. On regretterait presque qu’elle ne voit pas le jour… mais qui sait ?

Ce vrai-faux teaser met en lumière les étapes clés de l’évolution de la chaîne, ses succès et les défis rencontrés pour préserver son ADN. Pari réussi ?

Fiche technique