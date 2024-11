La Grande Braderie de la Mode est de retour en décembre chez BETC

Sortez couverts, sortez bien habillés.

Du 5 au 8 décembre, la Grande Braderie de la Mode de l’association AIDES s’installe aux Magasins Généraux de BETC pour une édition automne-hiver sous le signe de la solidarité et de la mode. Cet événement incontournable pour les amateurs de bons plans et de pièces uniques propose une expérience shopping où plaisir et engagement se conjuguent. Les places sont à retrouver sur la billetterie en ligne, pour la somme symbolique de 2 euros, reversée à AIDES.

Avec plus d’une centaine de marques prestigieuses comme Isabel Marant, Christian Louboutin, Maje ou encore Chloé, cette braderie solidaire offre des remises allant jusqu’à -70 % et sera marraînée par l’animatrice de télévision et conseillère en image Cristina Córdula. Les visiteurs pourront chiner des trésors tout en soutenant la lutte contre le VIH/SIDA. Les fonds collectés financeront les actions de prévention et de dépistage en Île-de-France, chaque édition permettant de récolter en moyenne 200.000€, soit l’équivalent d’un million de préservatifs ou de 35.000 kits de dépistage rapide.

En un mot : un rendez-vous solidaire et créatif à ne pas manquer pour contribuer à faire reculer l’épidémie, tout en renouvelant son dressing avec style. Et pour ceux qui ne savent pas encore quoi offrir à Noël, n’oubliez pas que les cadeaux de seconde main sont en vogue cette année, selon le baromètre de Noël 2024 Rakuten x Ipsos.

À noter qu’une édition marseillaise se tiendra également du 12 au 15 décembre aux Docks Village.

Fiche technique