Bouygues Telecom relance le WhatsApp du Père Noël 

En bon grand-père, le père Noël se met aux vocaux.

Bouygues Telecom renouvelle son célèbre service de Noël dès ce 28 novembre 2024. Accessible gratuitement via WhatsApp, cette opération devenue iconique, pensée par BETC en collaboration avec BETC Fullsix et produite par Make Me Pulse, s’adresse à tous, quel que soit leur opérateur. L’an dernier, plus de 2 millions de vidéos personnalisées avaient été générées. Cette année, de nouvelles fonctionnalités viennent enrichir l’expérience.

La grande innovation de cette édition ? Une interaction vocale avec le Père Noël. En envoyant un simple message vocal sur WhatsApp, les utilisateurs reçoivent une réponse personnalisée, délivrée par la voix authentique du célèbre personnage. Un moment enchanteur, autant pour les enfants que pour les adultes.

Les vidéos personnalisées, déjà plébiscitées, évoluent avec une nouvelle option : la génération de décors sur-mesure. En plus des cinq scènes préexistantes, l’intelligence artificielle permet désormais de créer un décor unique – que ce soit un chalet douillet ou une plage tropicale – pour émerveiller petits et grands.

Autre nouveauté : la création d’un conte audio personnalisé. En renseignant un prénom et deux mots-clés, l’intelligence artificielle concocte une histoire racontée par le Père Noël, accompagnée d’un fond sonore immersif. Une expérience idéale pour plonger toute la famille dans la magie des fêtes.

Pour souhaiter les fêtes à vos proches avec le père Noël, scannez le QR code qui suit :