Le marketing digital peut-il faire sa transition bas-carbone ?

La question se prolonge jusqu'à l'impact du numérique sur le climat.

Le secteur de l’aviation émettrait – selon les méthodes de calcul retenues – 3 à 5 % des émissions mondiales de CO2. Il en va de même pour le numérique, dont la pollution est bien moins visible : pas de kérosène alimentant les ordinateurs et smartphones, pas de traces blanches dans le ciel… et pourtant ! Ce secteur connaît une croissance folle de ses usages et donc de ses émissions.

Le marketing et la communication digitale ont-ils leur part de responsabilité ? « Cliquer, c’est polluer », titrent des talents de BETC FULLSIX dans un ouvrage à destination des jeunes générations. Et Ivan Beczkowski lançait déjà l’alerte sur la Réclame en 2019.

Nous voilà en 2023 et l’urgence climatique se fait de plus en plus pressante. Comment agir en tant que professionnels du marketing digital ? Une transition bas-carbone de ce secteur est-elle possible ?

Pour tenter de répondre à ces questions décisives, la Réclame invite dans cette nouvelle émission des Enjeux – la Réclame, en partenariat avec Sup de Pub et Updated :

– Ivan Beczkowski, Chief Creative Officer, BETC FULLSIX ;

– David Begenau, consultant, Ekodev.

Pour savoir comment réduire l’empreinte carbone de votre marketing digital, appuyez sur play !