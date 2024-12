Ce maillot de foot signé BETC disparait en même temps que les Îles Marshall

Un match crucial contre le changement climatique.

La Fédération de football des Îles Marshall et PlayerLayer lancent le « No-Home Jersey 2030 », un maillot conçu pour… disparaître. Ce projet symbolique imaginé par BETC alerte sur la menace existentielle pesant sur cet archipel du Pacifique, où la montée des eaux pourrait effacer le pays avant même que son équipe nationale de football, encore non reconnue, ne dispute un match officiel. Conçu par Matías Otero et orné de symboles culturels et climatiques, comme le numéro « 1.5 » soulignant le seuil critique de réchauffement global, ce maillot incarne une lutte urgente contre le changement climatique.

À mesure que la campagne progressait, le maillot a littéralement commencé à s’effacer, une disparition subtile, mais croissante qui reflète la perte lente et tragique des terres des Îles Marshall. « Au lieu de sortir un maillot « extérieur » traditionnel, que les équipes portent lorsqu’elles jouent ailleurs que dans leur stade à domicile, nous voulions attirer l’attention sur le fait qu’il ne nous restera plus d’option lorsque notre maison aura disparu. À mesure que le maillot « sans domicile » disparaît, nous espérons attirer l’attention sur l’action urgente qui doit être prise pour que notre pays reste sur la carte. », souligne Matt Webb, directeur marketing bénévole de la Fédération.

Disponible à l’achat, le No-Home Jersey soutient la reconnaissance de l’équipe nationale et sensibilise à la crise climatique. Avec le hashtag #NoHomeJersey, cette initiative audacieuse interpelle sur les réseaux sociaux, rappelant qu’au-delà du sport, c’est l’existence même d’un peuple et de son patrimoine qui est en jeu.

Crédits