Les 100 marques B to B les plus inspirantes en 2023 selon Wunderman Thompson

Dell, Adobe et Huawei surprennent avec une progression fulgurante.

Parmi les marques puissantes, certaines peuvent paraitre très discrètes pour le grand public. C’est le cas des marques B to B, qui communiquent certes, mais pas forcément sur les mêmes canaux que leurs consœurs du B to C. Mais ce n’est pas parce que les clients sont des professionnels qu’ils ne sont pas touchés par les publicités créatives ou émotionnelles, et c’est précisément le sujet d’aujourd’hui : les 100 marques en B to B les plus inspirantes de 2023, selon le classement de Wunderman Thompson. C’est le premier du genre, le précédent étant un top 50.

Les “big techs” dominent le classement, comme à leur habitude, tous secteurs confondus, ces dernières années. Et bien que le top 100 reste relativement stable, certaines marques réalisent une progression fulgurante dans celui-ci, voire le côtoient pour la première fois.

Découvrez dès à présent le top 20

1. Apple

2. Microsoft

3. Dell

4. IBM

5. HP

6. Intel

7. DHL

8. FedEx

9. Lenovo

10. UPS

11. 3M

12. Dupont

13. Amazon

14. General Electric

15. Kyndryl

16. Meta

17. Tata

18. Asus

19. Acer

20. Google

Parmi les changements notables de ce classement, on peut noter trois mouvements intéressants : Dell est passée de 7ᵉ à 3ᵉ, dépassant IBM, HP et Intel ; Adobe a grimpé de la 98 place à la 28ᵉ, soit un saut de 70 places ; et Huawei, qui n’était auparavant pas dans le top 100, a pris la 44ᵉ place. Reste maintenant à analyser ce qui a fait la différence chez ces bons élèves de la com’ B to B !

Le top 100