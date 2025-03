WARC : Publicis domine la création mondiale en 2024 avec Publicis Conseil (agence de l’année) et Marcel (campagne de l’année)

Champions du monde !

Le WARC Creative 100, qui recense les campagnes et les agences les plus primées dans les festivals publicitaires mondiaux, vient d’être dévoilé. Cette année, Marcel Paris, Publicis Conseil, Ogilvy et Apple dominent le classement, avec une créativité toujours plus impactante et audacieuse.

Top Campagne

N°1 : « WoMen’s Football » – Marcel pour Orange

La campagne la plus primée de l’année revient à « WoMen’s Football », imaginée par Marcel Paris pour Orange. Un spot qui détourne les images du football masculin pour révéler qu’il s’agit en réalité de joueuses. Une démonstration percutante qui souligne l’égalité de spectacle entre football féminin et masculin. Avec 15 millions de vues et une viralité immédiate, la campagne a conquis autant le public que les jurys des plus grands prix publicitaires.

N°2 : « Coors Lights Out » – Rethink Toronto pour Coors Light

Une campagne virale avec Shohei Ohtani, où un home run brise une publicité en plein match, créant une réaction en chaîne sur les réseaux sociaux.

N°3 : « Michael CeraVe » – Ogilvy New York pour CeraVe

Une fausse rumeur autour de Michael Cera et CeraVe qui a généré 9 milliards de vues avant même le Super Bowl.

Top Agences Créatives

N°1 : Publicis Conseil (Paris)

L’agence parisienne grimpe de la 4ᵉ à la 1ʳᵉ place mondiale grâce à ses campagnes pour Renault, Orange et Solar Impulse Foundation. Une consécration après avoir été élue Agence de l’année au Cannes Lions 2024.

N°2 : Le Pub (Milan)

Toujours plus influente, l’agence milanaise de Publicis progresse et se hisse sur le podium.

N°3 : VML (New York)

Un bond spectaculaire de 19 places, prouvant la montée en puissance de VML dans la création publicitaire.

Côté agences indépendantes, Rethink Toronto s’impose à la 1ère place avec trois campagnes dans le top 100.

Top Networks Créatifs

N°1 : Ogilvy

5e année consécutive en tête du classement, avec 12 campagnes dans le top 100. Londres, New York, Mumbai, Toronto et DAVID Madrid et Bogota ont tous contribué à ce succès.

N°2 : VML

Avec cinq agences classées dans le top 50, le réseau s’impose comme un sérieux challenger.

N°3 : Publicis Worldwide

Une remontée impressionnante de la 7ᵉ à la 3ᵉ place, prouvant la solidité créative du groupe.

Côté indépendants, Serviceplan s’adjuge la 1ʳᵉ place, avec son agence de Munich classée 7ᵉ au général.

Top Holding Companies Créatives

N°1 : WPP

Avec Ogilvy et VML classés 1er et 2e, le géant publicitaire confirme sa domination pour la 3e année consécutive.

N°2 : Publicis Groupe

Son ascension se poursuit, notamment grâce aux performances de Publicis Conseil et de Le Pub.

N°3 : Omnicom

Toujours dans la course, le groupe en cours de fusion avec IPG maintient une forte présence dans les classements des agences et réseaux.

Top Marques Créatives

N°1 : Apple

Une montée fulgurante de la 18ᵉ place en 2022 à la 1ère en 2025. Des campagnes comme « Fuzzy Feelings » et « Shot on iPhone – Little Garlic » ont marqué les esprits.

N°2 : Heineken

L’enseigne grimpe de la 5e à la 2e place, confirmant son approche publicitaire toujours innovante.

N°3 : Heinz

Entre humour et nostalgie, Heinz continue de séduire avec des campagnes décalées.

Netflix, Mastercard et Coca-Cola font également une belle percée cette année.

Top Advertisers Créatifs

N°1 : Anheuser-Busch InBev

4e année consécutive en tête, avec des campagnes multi-primées pour Michelob ULTRA, Cerveza Poker, Corona et Stella Artois.

N°2 : Unilever

Toujours un acteur majeur, porté par Dove et Magnum.

N°3 : Kraft Heinz Company

Une belle progression qui le propulse sur le podium.

Autres mouvements notables : Coca-Cola fait son grand retour dans le top 10, tandis que Renault et Microsoft grimpent dans le classement.

Top Pays Créatifs

N°1 : États-Unis

Leader incontesté depuis 2006, avec 30 campagnes classées dans le top 100 cette année.

N°2 : Royaume-Uni

Après une légère baisse, le pays retrouve sa 2e place mondiale.

N°3 : France

Propulsée par les succès de Publicis Conseil et Marcel, la France confirme son statut de poids lourd de la création publicitaire.

L’Argentine continue son ascension fulgurante, passant de la 18ᵉ place en 2021 à la 7ᵉ cette année.