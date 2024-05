WARC Awards Europe : BETC et Lacoste médaillés de bronze

Sur le podium !

Alors que l’événement très attendu des Cannes Lions approche à grands pas, les médaillés d’une autre compétition ont été dévoilés. Ce prix n’est autre que The WARC Awards 2024 Europe, qui met en concurrence diverses agences dans le monde sur la base du palmarès qui a déjà primé au festival dans l’année. Les classements sont déterminés à partir des campagnes et agences qui ont été les plus primées au cours de l’année.

Plusieurs distinctions ont été décernées en Europe : 4 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 10 médailles de bronze. Le tout réparti sur 10 marchés différents qui couvraient donc 10 catégories :

– Brand Purpose

– Business-to-business

– Channel integration

– Channel pioneer

– Cultural impact

– Customer experience

– Instant impact

– Long term growth

– Partnership & sponsorship

– Strategic thinking

La victoire revient à la Suède qui a cumulé 4 prix. Cependant, la France ne repart pas perdante puisque l’agence parisienne BETC remporte une médaille d’argent pour sa campagne avec la marque Lacoste, “Unexpected encounters” dans la catégorie Cultural Impact. Dans celle-ci, la marque conjugue sportswear et mode à travers un film et une série d’affichages où se trouvent réunies des personnes que tout semble opposer.

Les agences ayant remporté des médailles d’or passent à la prochaine étape pour concourir au rang mondial et tenter de revenir à nouveau avec un prix.