Google dévoile Vlogger : une IA qui génère des avatars d’influenceurs

Léna Situations bientôt en vacances grâce à son IA ?

Depuis 2023, une nouvelle catégorie d’influenceurs virtuels émerge : ceux générés par l’intelligence artificielle. Stéphane Galienni, cofondateur et directeur de la création de l’agence BLSTK, a partagé lors d’une interview pour La Réclame son projet baptisé « Incognito Influencer ». Ce projet vise à créer des influenceurs virtuels à partir de l’IA générative et à les animer pendant la Fashion Week à travers des publications sur les réseaux sociaux. Ces influenceurs ont suscité une forte visibilité, tout en réussissant à semer le doute et le trouble du public quant à leur authenticité.

Parmi ces avancées technologiques, une nouvelle IA verra bientôt le jour : Vlogger. Imaginée et développée par une équipe de chercheurs de Google, cette intelligence artificielle peut donner vie à une simple photographie, transformant ainsi une image figée en une vidéo réaliste, dans laquelle la personne semble parler, bouger et exprimer des émotions.

Certes, des IA similaires existent déjà, tout comme Pica ou HeyGen. Mais Vlogger se distingue non seulement en animant des avatars photoréalistes, mais aussi en étant utilisé pour créer des assistants virtuels et des chatbots plus expressifs, ou encore des avatars pour les jeux en réalité virtuelle.

L’intérêt de Vlogger pour les marques et entreprises ne fait pas de doute. En permettant de créer des influenceurs virtuels personnalisés, cette technologie offre une nouvelle dimension aux stratégies de marketing d’influence. Les marques peuvent se faire remarquer sur les réseaux sociaux grâce à une campagne menée par un influenceur virtuel, dont l’apparence et la personnalité sont adaptées aux valeurs et l’image de la marque.

Cependant, Vlogger soulève aussi des questions éthiques et morales si le système est employé pour de mauvaises raisons. Cette IA pourrait être détournée pour créer des deepfakes, des vidéos falsifiées, reprenant l’image d’une personne afin de nuire à son identité. Cette possibilité de manipulation soulève des préoccupations quant à la véracité des contenus diffusés en ligne.