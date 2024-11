Masterclass noms de domaine : l’opportunité d’un .marque pour votre marque

Rendez-vous le 19 novembre pour un webinar événement avec l’Afnic !

Qu’ont en commun Orange, Google, E.Leclerc et BNP Paribas sur Internet ? Chacune de ces entreprises possède sa propre extension de domaine personnalisée : .orange, .google .leclerc .sncf, .bnpparibas. L’adresse de la banque en ligne de BNP Paribas ? mabanque.bnpparibas. Le blog de Google ? blog.google. Le célèbre comparateur de prix de E.Leclerc ? quiestlemoinscher.leclerc.

Pourquoi les marques ont-elles intérêt à posséder leur propre .marque ?

Les avantages sont nombreux. D’abord la souveraineté. Avec un brandTLD (Top Level Domain de marque), votre entreprise n’est pas dépendante d’un état ou d’une société tierce pour son patrimoine Internet. Par exemple, tous les groupes médias qui utilisent un .tv sont liés au destin des îles Tuvalu alors que celles-ci sont menacées par la montée des eaux.

Citons également la protection de marque, ainsi que la disponibilité de noms courts, que ce soit pour l’extension .marque ou des domaines utilisés. Pas de risque de cybersquatting par ailleurs, la sécurité est renforcée. Enfin, pour une marque qui a des centaines de sites à gérer pour ses différents marchés, filiales et franchises, une extension .marque facilite la gestion des noms de domaine du groupe.

Comment obtenir son extension .marque ?

Les périodes pour obtenir son brandTLD sont rares, très rares. Les dernières attributions ont eu lieu en 2012 suite à un “round” de l’ICANN. La prochaine opportunité ? En 2027, avec des candidatures à déposer dès le printemps 2026. Pour résumer, c’est le moment de s’y intéresser ! Aucune autre fenêtre de tir n’est prévue pour le moment.

La procédure pour obtenir son .marque est exigeante, et nécessite un certain investissement, une stratégie de branding solide et de la préparation. Ce pour quoi l’Afnic et la Réclame vous proposent une nouvelle Masterclass dédiée à l’arrivée prochaine des nouvelles extensions .marque.

580 marques à ce jour bénéficient de leur extension Internet dédiée. Les entreprises du CAC40 sont des candidates naturelles au .marque, mais la démarche pourrait également intéresser les ETI, grandes entreprises et startup à la stratégie numérique ambitieuse.

🗓️ Rendez-vous le mardi 19 novembre à 11h pour un webinar dédié à votre futur .marque !





Les intervenants

– Émilie Turbat, directrice marketing et commerciale de l’Afnic

– Xuoan Duquesne, directeur général et rédacteur en chef de la Réclame