L’ascension fulgurante de HeyGen avec les avatars vidéos IA

Accélération en vue !

Joshua Xu, ex-ingénieur chez Snap et co-fondateur de HeyGen, a récemment révélé à Forbes l’évolution impressionnante de son entreprise. Lancée en septembre, l’application de HeyGen, qui utilise l’intelligence artificielle pour créer des vidéos, a rapidement gagné du terrain, générant 1 million de dollars de revenus récurrents en mars, puis 10 millions en octobre, pour atteindre aujourd’hui 18 millions. Xu compare cette progression rapide à celle des premiers jours de la photographie mobile avec Snapchat et Instagram, soulignant le potentiel disruptif de la vidéo IA.

Le 5 novembre, HeyGen a annoncé une levée de fonds de 5,6 millions de dollars menée par Conviction Partners, portant la valorisation de l’entreprise à 75 millions de dollars. Ce financement intervient dans un contexte où HeyGen cherche à s’éloigner de ses racines chinoises, un mouvement stratégique confirmé par l’arrivée de Sarah Guo au conseil d’administration. En parallèle, HeyGen lance un produit innovant permettant de créer facilement des avatars IA personnalisés. Contrairement à l’ancien processus qui nécessitait une photographie professionnelle, ce nouveau système permet de générer des avatars réalistes en seulement cinq minutes à partir d’images de smartphones, une avancée attribuée à une amélioration significative de l’architecture du modèle IA de HeyGen.

Xu et son équipe se concentrent principalement sur le marché occidental, ciblant les besoins en vidéos marketing, de formation et explicatives des entreprises. Avec l’introduction de son nouveau produit, HeyGen espère également attirer les créateurs de contenu sur des plateformes comme YouTube et TikTok. Malgré la concurrence de sociétés telles que Synthesia, HeyGen mise sur la personnalisation des avatars pour se démarquer. Guo, confiante, souligne que le marché est encore largement inexploité, offrant de nombreuses opportunités pour des utilisations diverses. HeyGen, avec ses 25 employés, se positionne ainsi comme un acteur clé dans l’évolution rapide et passionnante de la vidéo AI.

Un usage étonnant de HeyGen par Mathieu Crucq, directeur général de Brainsonic :



Au delà des avatars vidéo, HeyGen avait ébahi tout le monde avec sa fonctionnalité de traduction / doublage / synchronisation labiale pour vidéos. Nous avions expérimenté cette fonctionnalité avec un extrait de l’interview 12-20 de Marion Darrieutort, The Arcane :