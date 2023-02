Avec Jordan, la jeunesse crève l’écran

Aucun mur n’est infranchissable.

Le week-end du NBA All-Star 2023 tenu le week-end dernier a dévoilé la nouvelle campagne de la marque Jordan de Nike. Créé par Uncommon London et intitulée “Beyond”, ce film inspirant portraiture la vie d’une jeune basketteuse qui ne lâche rien même au bord du… court.

Les points d’étape de notre vie correspondent à ces instants violents qui ont marqué notre vision de soi et taillé notre courage dans le vif. Un flash d’appareil photo qui nous surprend, un premier plongeon qui nous fait boire la tasse, la naissance d’un rêve à la vue d’une idole, ce même rêve devenu enfin réalité. L’importance du passé, c’est de nous permettre de nous relever le jour J pour aller “au-delà” de nos capacités. Tel est le message porté par ce spot publicitaire, de près de 3min, développé par la directrice de création Sanam Petri, réalisé par Karim Huu Do, produit par Object & Animal avec une bande sonore dirigée par Teyana Taylor et la voix de Kaelynn Hayes.

Dans sa nouvelle campagne mondiale, Nike continue à inspirer la jeunesse et célébrer les athlètes féminines. Elle intervient également alors que la marque de sport sponsorise des athlètes étudiants non professionnels aux États-Unis avec des contrats NIL (Name, Image and Likeness). En 2022, sa ligne de chaussures et de vêtements Jordan dépassait, quant à elle, les 5 milliards de revenus. Comme quoi, la virgule n’est pas prête de se changer en point.

Version longue

Version 60 secondes