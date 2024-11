Nike dit adieu à Rafael Nadal

La grandeur ne fait pas de quartier.

Devenir et rester un sportif de haut niveau demande beaucoup d’efforts, sans surprise. Et selon Rafael Nadal, cela demande parfois tout, tout simplement. En tout cas, jusqu’à ce que l’heure de la retraite, inévitable, arrive. Pour dire au revoir au tennisman légendaire, Nike réalise une campagne “à la Nike”, tout en storytelling et en grandeur.

Narrée par Phil Knight, fondateur de Nike, et imaginée par Wieden + Kennedy London, cette vidéo contemplative ne défraie pas de l’ADN de la marque. Tout en émotion et en rage de vaincre, le film honore la carrière hors-norme de Rafa, comme l’appellent ses fans.

Parallèlement, Nike France a offert un hommage spectaculaire au champion espagnol en projetant une image animée de 10 mètres de haut sur la place du Trocadéro à Paris. Aux côtés de sa silhouette géante figuraient ses statistiques les plus marquantes, rappelant son statut de roi de la terre battue : 22 titres du Grand Chelem, dont un record inégalé de 14 victoires à Roland-Garros.

Quelques statistiques pour le roi de Roland-Garros :

– 90,5% : son taux de victoire sur terre battue

– 92 trophées ATP individuels remportés dont 14 titres à Roland-Garros

– 209 semaines passées en tant que n°1 mondial, 387 en tant que n°2, et 912 dans le top 10

– 0 raquette cassée pendant sa carrière

