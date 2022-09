Uber Green met en avant ses prix pas chers, plutôt que le « green »

En 2022, même les bobos sont près de leurs sous.

Cette fois-ci, Uber ne va pas offrir à ses fidèles clients un billet d’avion pour New York, Rio de Janeiro, Sydney ou encore Rome – cela polluerait beaucoup trop. En cette rentrée tiraillée entre l’inflation et la crise écologique, le service de transport Uber a décidé de faire la promotion de son service de véhicules électriques Uber Green – qui vient d’ailleurs de se mettre à l’hydrogène en Allemagne.

Hier, Uber affichait sa nouvelle campagne d’envergure visant à sensibiliser ses utilisateurs au réflexe green : privilégier les véhicules hybrides et électriques lors des pics de pollution. Périodes pendant lesquelles l’entreprise renforcera ses publicités. Uber n’est peut-être pas la marque qui nous inspire attitude durable et écologique – le service de VTC a pu entraîner depuis sa création bouchons et pollution dans les grandes villes, sans oublier quelques remous sociaux avec les taxis. D’ailleurs en 2019, des ONG demandaient au géant américain de passer au tout électrique d’ici à 2025. Depuis, Uber a lancé l’option Uber Green dans 14 villes, et affiche fièrement aujourd’hui que 50% de ses véhicules sont hybrides et électriques.

Non, il n’y a pas d’entourloupe : l’utilisation des véhicules Uber Green ne vous coûtera pas un bras, puisque « pour une fois, le choix plus écologique est aussi plus économique ». Uber Green est l’option la moins chère de l’application, de quoi impliquer un maximum de personnes dans la transition vers l’électrique.

Pour communiquer sur son alternative aux véhicules thermiques, Uber a dévoilé une campagne d’affichage – dont nous reconnaissons la patte graphique – qui peut notamment faire penser à ses prints de lutte contre les violences et les discriminations. La campagne a été développée en interne par l’équipe créative d’Uber, selon nos informations.

Grâce à cette activation, Uber contribuerait concrètement à la réduction des émissions de CO2 dans les grandes villes, puisque le marque propose -50% de réduction sur ses véhicules pour les trajets essentiels, que ce soit sur Uber Green, Lime et Cityscoot.