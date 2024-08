Musique de la pub Uber JO Paris 2024 – On our way

You are not alone.

Uber dévoile sa nouvelle campagne pour les Jeux Olympiques de Paris. Développée en interne, la publicité associe deux classiques de la musique pour mettre en scène sa nouvelle signature : On Our Way.

Nous nous sommes tous déjà sentis seuls à un moment important de notre vie. Cette publicité est là pour vous assurer que la marque vous comprend… et que la solitude n’est jamais éternelle.

Les musiques de la pub Uber JO Paris 2024 – On our way sont Perfect Day, de Lou Reed et I Want to Hold Your Hand, des Beatles.

Pub Uber JO Paris 2024 – On our way

Musiques de la pub Uber JO Paris 2024 – On our way