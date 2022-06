Uber Eats et Buzzman vous évitent les 4 étages sans ascenseur

Ne culpabilisez plus ?

Dans la continuité de sa dernière campagne signée « Uber Eats, ça arrive », le service de livraison a développé une ​​campagne d’affichage print et digitale, suivie d’un dispositif social media.

Ce n’est plus un secret pour personne : vous pouvez désormais faire vos courses (alimentaires ou non) sur Uber Eats. Cette évolution – qui les place en concurrence directe avec des marques comme Flink ou encore Frichti – les pousse à promouvoir leurs services de manière créative et humoristique. Toujours aux côtés de Buzzman, la plateforme a voulu expliquer ce qui a poussé ses clients à commander.

« Ça arrive » de réaliser que l’on a encore oublié de prendre du beurre après avoir monté tous ses étages… sans ascenseur – sinon ce n’est pas drôle. « Ça arrive » aussi de se proclamer cordon bleu pour épater une fille. Ou encore d’ouvrir son frigo et le refermer tout de suite après, tant la flemme de cuisiner est intense. Vous voyez, vous n’êtes pas les seuls !

Cette campagne d’affichage a démarré par du DOOH statique, puis un dispositif social media est venu clôturer cela le 20 juin dernier.