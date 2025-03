Google lance ses AI Overviews en Europe… et zappe la France !

L’IA qui facilite la recherche en ligne.

Google annonce une nouvelle étape importante pour son outil AI Overviews en Europe. Après plusieurs mois de tests, la fonctionnalité, qui vise à faciliter l’exploration d’informations en ligne grâce à l’IA, est désormais disponible aux utilisateurs connectés âgés de 18 ans et plus dans huit pays européens : l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, la Pologne, le Portugal et l’Espagne. Selon les pays, les langues proposées varient, allant de l’anglais à l’allemand, en passant par le français (pour les Suisses !), l’italien et le portugais.

Un pays manque à l’appel, qu’en est-il de la France ? Pour l’instant, Google n’a pas indiqué de date précise pour un déploiement dans l’Hexagone. L’absence du pays dans cette première vague de lancement intrigue, mais l’entreprise indique que l’expansion de l’outil à d’autres marchés pourrait être envisagée à l’avenir, en fonction des retours et des besoins des utilisateurs.

Les AI Overviews de Google permettent aux utilisateurs de poser de nouvelles questions et d’accéder plus facilement à des informations pertinentes, en intégrant des liens directs dans les résultats de recherche. Google affirme que cette fonctionnalité a non seulement augmenté l’usage de son moteur de recherche, mais a également amélioré la satisfaction des utilisateurs. L’outil faciliterait ainsi la découverte de sites web nouveaux et utiles pour les internautes.

À ce stade, l’outil AI Overviews est uniquement disponible pour les utilisateurs connectés à leur compte Google, et il s’active lorsqu’il est jugé pertinent par les systèmes de Google. Forts des retours positifs, les responsables de l’entreprise laissent entendre qu’une expansion à d’autres pays pourrait être envisagée. Grâce à cette innovation, Google se concentre sur l’amélioration continue de l’expérience de recherche en ligne via l’intelligence artificielle. Face à la concurrence croissante de TikTok, qui séduit les jeunes, et d’acteurs comme OpenAI (ChatGPT) ou Perplexity, l’entreprise doit impérativement innover et intégrer de nouvelles solutions pour rester compétitive.

Reste à voir si et quand les utilisateurs français pourront en bénéficier.