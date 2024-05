En plus de Xandr, Netflix s’ouvre à 3 plateformes programmatiques : DV360 (Google), The Trade Desk et Magnite

Des opportunités accrues pour les annonceurs… et pour la plateforme.

À l’automne 2022, Netflix était la première grande plateforme de SVOD à lancer son offre avec publicité. Maintenant, cette offre qui a été largement critiquée à son lancement est devenue une véritable alternative aux autres abonnements de la plateforme, étant l’offre la moins chère à 5,99 euros par mois. Alors que l’année dernière cette formule d’abonnement n’avait que 5 millions d’utilisateurs, cette année ce nombre est passé à 40 millions.

40 % des nouveaux abonnements dans les pays proposant de la publicité se font à travers cette offre. À croire que presque tous ceux qui voulaient / pouvaient payer plus de 10 euros pour un abonnement Netflix s’étaient déjà inscrits, et qu’il ne reste que ceux pour qui cela n’était pas une option. C’est ce qui s’appelle générer du revenu incrémental !

Ce genre d’offre avec publicité a rapidement été proposé par les autres géants du streaming (Prime Video, Disney+…), mais Netflix se targue d’être la plateforme avec l’audience la plus engagée. Mais un problème demeurait pour les annonceurs : si chaque plateforme de streaming utilise une plateforme programmatique différente pour que les marques puissent acheter de l’espace publicitaire, cela complique les choses. Et c’était jusqu’ici le cas : mais Netflix vient de faire une annonce qui inverse la tendance.

Son inventaire sera, dès cet été, disponible sur The Trade Desk, DV360 (Google) et Magnite. Alors qu’auparavant, c’est Xandr de Microsoft qui avait le monopole sur son catalogue, celui-ci sera maintenant disponible sur trois DSP de plus. Une nouvelle plus que positive pour DV360 et les acheteurs média, cet outil possédant déjà l’accès aux catalogues de YouTube, TF1, BFM et RMC. Les annonceurs, eux, pourront enfin centraliser leurs achats média.

Netflix annonce également son intention de lancer sa propre plateforme d’achat programmatique développée en interne d’ici fin 2025.