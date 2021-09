McDonald’s lance son sac isotherme et présente une campagne réchauffée

Des illustrations à température ambiante.

Qu’il est appréciable de savourer une glace en plein soleil, d’aller manger dans l’herbe ou dans les prés, les glaçons au frais (et la nourriture avec) : merci le sac isotherme. Depuis juin dernier, McDonald’s propose sa propre version de l’allié incontournable des pique-niques. Le sac isotherme by McDo, baptisé « Cool bag » semble-t-il, permet de conserver son repas à la température idéale : du Big Mac au Sundaee, précise le communiqué.

Dans la continuité de la désormais célèbre campagne des pictogrammes dont le minimalisme met en valeur les produits iconiques de la marque en quelques visuels bien pensés, McDonald’s et son agence TBWA\Paris ont fait appel à l’illustrateur Baptiste Stéphan. Son univers délicat et coloré dévoile, par un jeu de superposition, les produits de la marque dans des paysages tantôt désertiques, tantôt glacés illustrant ainsi toute l’utilité du nouveau sac isotherme by McDo.

Cette campagne sera déployée dans quelques restaurants McDonald’s en France, de Cherbourg à La Seine sur Mer, en passant par Seclin, précise l’agence, à travers un dispositif print et social média mis en place depuis le 18 juin dernier. C’est l’appel à la résistance au chaud et au froid.