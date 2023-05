Aldi persiste avec les contes de fées

Ils se marrèrent et furent à nouveau des enfants.

Après avoir réinventé l’intrigue à l’eau de rose de Cendrillon, la marque ALDI continue de remanier à sa sauce trois épopées fabuleuses pour les replacer au plus près de la réalité. Une série de spots d’à peine une minute, conceptualisée par l’agence TBWA\Paris et réalisée par Antoine de Bary d’Iconoclast qui libère notre cœur naïf de sa cage thoracique de grande personne.

Qui aurait dit que la vie quotidienne ne serait pas une histoire féerique ? Une course-poursuite avec un bus peut s’avérer palpitante lorsqu’on possède un esprit poétique. Est-ce qu’au final tout ne serait pas une question de perception créative ? Une chose est sûre, ALDI connaît ses classiques et a sûrement réveillé en nous le protagoniste qui sommeillait en modernisant 3 contes bien connus. Le chaperon rouge, son panier bien garni et le grand méchant Chiwawa, la Belle espiègle au bois dormant et son croissant du matin, l’Ogre épouvantable et sa viande 100 % française, tous vont chez la chaîne de supermarchés pour alimenter le récit de tous les jours. L’imagination oui, mais à prix discount.