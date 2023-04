La Cendrillon de 2023 se chausse chez Aldi

Le sécateur, un accessoire plus tendance que le chausse-pied.

La chaîne de supermarchés discount, Aldi, et l’agence TBWA\Paris sont d’humeur féerique. Pour débuter 2023 sous les meilleurs auspices, quoi de mieux qu’une romance moderne qui revisite à souhait le conte de Cendrillon en moins de 3 min ?

Ô, Salagadou, la menchikabou, la Bibidi Bobidi Bou, mélangez tout ça, et vous aurez quoi ? Une campagne de marque pleine d’amour qui a suivi à la baguette magique le décodeur de femmes dernièrement partagé par l’agence parisienne. Vous connaissez le spitch de la demoiselle mystérieuse à qui il manque un escarpin diamantée et celui du prince charmant qui se lance à sa recherche ? Et bien la touche Aldi offre une version plus urbaine et contemporaine mais tout aussi romantique et irréalisable avec une converse en guise de talon et une boîte de nuit en guise de palais. Le climax de l’histoire se passe, bien évidemment, dans un des somptueux magasins de la marque. On espère qu’ils vivront heureux et auront beaucoup de bons de réductions. Car méfiez-vous, il se pourrait bien que la sorcière de l’inflation rôde toujours…

Voilà, vous venez d’assister au « premier chapitre de la nouvelle stratégie de marque » d’Aldi, ce mastodonte encore peu connu des téléspectateurs et publivores, malgré « 1300 magasins et plus de 16 000 collaborateurs en France » selon le communiqué de cette campagne TV et print dont le plan média a été confié à CoSpirit et le social media à Mogul, la toute récente agence de content de TBWA\Groupe.

« Nous assumons complètement notre modèle de discounter et notre image prix est complètement intégrée dans l’esprit des consommateurs. Aujourd’hui, les Français ne nous connaissent pas assez car nous avons lancé notre première campagne de pub en 2019. Après un premier chapitre qui expliquait notre différence de discounter, nous souhaitons démontrer à quel point nos produits frais et nos marques distributeurs sont qualitatifs ! Cette campagne est le fer de lance d’une stratégie marketing destinée à développer notre notoriété et notre considération. L’univers des contes est connu de tous ce qui va nous permettre d’être tout de suite identifiés et reconnus que ce soit en radio, télé ou bien affichage », détaille Anne-Marie Gaultier, la nouvelle directrice marketing et communication d’Aldi France en provenance d’Intermarché.

Campagne print

