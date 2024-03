Le Chocolat des Français se féminise pour le 8 mars

Avec 4 femmes et illustrations d’exception.

La Journée internationale des droits des femmes, c’est bientôt, et nous connaissons tous des femmes qui ont changé le monde… ou notre vie. Et pourtant, celles-ci ne sont pas reconnues pour leurs accomplissements. Pour inverser la tendance, Le Chocolat des Français s’engage dans une initiative féministe avec le lancement de sa nouvelle gamme « Le Chocolat des Françaises ». En collaboration avec l’agence TBWA\Paris, cette série de quatre tablettes célèbre des figures emblématiques, mais méconnues de l’Histoire française. Chaque emballage distinctif met en lumière une femme pionnière dans son domaine, accompagnée d’un snapcode exclusif permettant une expérience interactive via Snapchat.

Avec humour et couleur, la campagne conçue en partenariat avec les réalisateurs et illustrateurs talentueux d’Eddy Production promet de donner vie à ces figures historiques, tout en sensibilisant sur leur marginalisation. Cette démarche s’étend au-delà de la simple célébration du 8 mars : pour chaque tablette vendue, Le Chocolat des Français s’engage à reverser 1€ à l’association « Dans le Genre Égales« , œuvrant pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

En prônant une approche éthique et gourmande, Le Chocolat des Français ne se contente pas de mettre en avant ces femmes remarquables, mais s’engage également dans la préservation du savoir-faire chocolatier français. Fabriqués en Île-de-France selon la tradition artisanale, ses chocolats de qualité sont 100 % naturels, 100 % pur beurre de cacao, et exempts d’huile de palme et de conservateurs. De quoi rendre le féminisme plus agréable que jamais.