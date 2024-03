Travailler chez McDonald’s, c’est comme rentrer dans une équipe de sport 

McDo = sport co.

Ah, le premier job, cette aventure compliquée où l’on se retrouve à chercher du travail sans expérience, se prenant des refus à chaque tentative. C’est souvent un parcours semé d’embûches, mais parfois, avec un soupçon de chance et une pincée de persévérance, on finit par trouver chaussure à son pied. Et quand cette chaussure ressemble à des baskets (de sport) arborant l’arche dorée McDonald’s, c’est encore mieux !

McDonald’s, le leader mondial des fast-foods, n’est pas seulement un endroit pour satisfaire vos envies de burgers et de frites, c’est aussi une entreprise qui donne sa chance aux jeunes en leur offrant une opportunité de décrocher leur premier emploi. Avec pas moins de 1500 contrats signés par mois, on peut dire qu’ils ont une recette secrète pour accueillir les nouveaux venus.

C’est là que ça devient intéressant, travailler dans un environnement où l’esprit d’équipe est aussi important que le steak dans un Big Mac. C’est exactement ce que McDonald’s souhaite mettre en avant. Pour vous convaincre, le géant alancé une campagne en collaboration avec l’agence TBWA\Paris, vous montrant que travailler chez eux, c’est comme faire partie d’une équipe sportive. Oui, vous avez bien entendu, une équipe dans laquelle les crampons sont remplacés par des “baskets” et les maillots par des uniformes.

La campagne appelée « Plus qu’un travail, une équipe », vise à séduire un large public : des jeunes de la Gen Z en quête d’un job à temps partiel aux employés en poste chez McDonald’s, ambassadeurs de la marque et de ses valeurs. Car le fast-food promet de s’adapter à tous les profils et de permettre aux plus méritants de gravir les échelons.

