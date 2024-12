Cataclaws Is coming to town.

LEGO dévoile sa campagne mondiale des fêtes 2024 en introduisant Cataclaws, un personnage félin inspiré de l’imaginaire des enfants, symbolisant la créativité et la magie des fêtes. S’inscrivant dans la tendance des jouets pour les grands enfants, LEGO prolonge son message festif avec l’initiative caritative « Build to Give », encourageant les fans à construire des cœurs en LEGO pour soutenir les enfants en situation de précarité.

La musique de la pub Lego – Cataclaws Noël 2024 est Get Ready For This, de 2 Unlimited.

La pub Lego Noël 2024 : Cataclaws

La musique de la pub Lego Noël 2024 : Cataclaws