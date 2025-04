La Monnaie de Paris s’allie aux héros de DC Comics et cible une nouvelle audience

Joker, Flash, Batman… disponibles en édition limitée.

La Monnaie de Paris donne un nouveau souffle à la numismatique – connaissance des médailles et des monnaies – avec une campagne pop-culture inattendue. En collaboration avec l’agence La Chose, l’institution dévoile une collection de pièces de monnaie à l’effigie des super-héros (et super-vilains) cultes de l’univers DC Comics.

Pour marquer le lancement, un film d’animation TV met en scène les nouvelles pièces dans un décor digne d’un comic book. Harley Quinn et le Joker perturbent l’ordre établi à la Monnaie de Paris, avant d’être stoppés net par Flash et Batman. Le spot met en valeur le design des 9 pièces disponibles, de 10 € en argent à 500 € en or, en jouant habilement sur les codes du genre.

Pensée pour séduire collectionneurs, amateurs de pop culture et fans de DC, cette opération s’inscrit dans un dispositif 360° : DOOH, presse, display, mailing ciblé et landing page dédiée viennent compléter la prise de parole.

Entre hommage graphique et prouesse technique, cette collection conjugue nostalgie geek et savoir-faire patrimonial. Une façon originale pour la Monnaie de Paris de rendre la monnaie de sa pièce… à l’univers des super-héros.