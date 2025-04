IKEA, soutien officiel des premiers pas

Quand les meubles aident à grandir.

Le 14 avril, IKEA Al-Futtaim (Dubaï) a dévoilé sa nouvelle campagne “Supporting First Steps”, réalisée avec INGO Hambourg et le photographe Ale Burset. Diffusée à travers le Moyen-Orient en print, digital, social media et affichage, cette campagne met en lumière le rôle surprenant mais bien utile du mobilier IKEA dans les premiers pas des enfants.

Inspirée du phénomène TikTok du “baby cruising”, la campagne rend hommage à ces moments intimes, souvent filmés pour capturer le moment, partagés massivement en ligne : les bébés qui se hissent sur un meuble pour tenter leurs premiers pas. À travers un film attendrissant réalisé à partir de contenu généré par les utilisateurs, ainsi que trois visuels, IKEA célèbre les objets du quotidien qui deviennent, le temps d’un instant, les premiers soutiens d’une nouvelle étape dans la vie d’un enfant.

Des produits emblématiques de l’enseigne apparaissent ainsi en arrière-plan de ces moments de joie. “Avec Supporting First Steps, nous voulions célébrer la joie d’un bébé et montrer comment IKEA est présent dans les petits moments qui comptent vraiment”, déclare Carla Klumpenaar, directrice marketing et communication chez IKEA Al-Futtaim.

Une intention partagée par Daniel Fisher, directeur de la création chez INGO : “Cette campagne tape dans une vérité universelle — presque tous les parents ont vu leur enfant s’agripper à un meuble pour faire ses premiers pas. Je me souviens encore de mes deux filles apprenant à marcher avec l’aide d’une table LACK dans notre salon.”

Une évocation sincère d’un quotidien familier, qui s’inscrit dans la continuité des précédentes campagnes de la marque comme “Proudly Second Best” ou “Guilty Pets”.