Le Frenchcrew est de retour au SXSW 2025 !

Nouvelle année ne veut pas dire abandon des traditions, et en 2025 comme en 2024, le festival SXSW (South by South West) aura lieu à Austin au Texas à partir de ce vendredi 7 mars. Et comme l’année précédente, la Réclame ne traversa l’océan que par la pensée… et au travers de ses fidèles mousquetaires, avec lesquels nous nous sommes alliés pour avoir des informations fraîches from USA pendant toute la durée du festival. Pour tout savoir des annonces et grandes tendances du SXSW, rendez-vous les 10 et 17 mars sur la Réclame.

Et pour rencontrer nos fameux alliés, c’est par ici.

Emmanuel Fraysse, Arnaud Winther et Marion Breuleux constituent notre équipe gagnante. Emmanuel et Arnaud sont tous deux directeurs associés à Digilian, tandis que Marion est présidente de AKILEO Certification. Ronny Turiaf, ancien joueur pour la NBA, et maintenant fondateur de la Maison Verveau, était présent l’année dernière, mais manquera à l’appel cette année.

Avant leur départ pour le South by, nos trois interlocuteurs ont cette fois choisi de faire une before, un webinar disponible en live sur LinkedIn. Pour ceux d’entre vous qui l’ont manqué, il vous suffira de vous inscrire à l’événement pour accéder au replay.