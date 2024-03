Dell au SXSW : un QR code pour lutter contre les déchets électroniques

Tous les ans, chaque personne créée plus de 7 kg de déchets électroniques.

Quand vous jetez votre ancien téléphone, clavier ou écran, vous arrive-t-il de vous demander ce que ces objets vont devenir ? Peut-être même que vous avez déjà en tête de les remettre entre les mains d’un organisme capable de les recycler, chose que vous pouvez difficilement faire vous-même. Si ce n’est pas le cas, et que vous ne savez ni comment vous débarrasser de ces objets devenus encombrants, ni comment les faire recycler (comme c’est le cas pour seulement 17,4 % des déchets électroniques à travers le monde), alors cette campagne est faite pour vous. En prenant part à ce recyclage, vous permettrez de réduire les 53,6 millions de tonnes de détritus technologiques qui risquent d’être gâchés chaque année.

Imaginée par VML New York pour Dell, le troisième plus grand constructeur d’ordinateurs au monde, cette installation est la première du genre. Vous êtes certainement familier avec le concept de QR code, longtemps raillé mais utilisé depuis le Covid. Mais peut-être l’êtes-vous moins si nous vous annonçons que celui-ci est fait à partir d’objets électroniques dont le cycle de vie est arrivé à sa fin, soit de l’“e-waste”.

Plusieurs options s’offrent à vous si vous disposez de ce genre d’objet : la poubelle, le recyclage ou le reconditionnement. Bon, mis à part pour la première option, il vous sera difficile d’arriver à vos fins par vos propres moyens. C’est pourquoi Dell se propose d’être votre intermédiaire : le constructeur reprendra vos anciens appareils et prendra en charge leur recyclage. Et cette campagne a un objectif triple. Elle vise d’abord à informer sur le surplus de e-waste dans le monde, puis à encourager son recyclage et enfin à faire connaître le rôle de Dell dans cette crise.

Et comme tout QR code, il se doit d’être fonctionnel. Si vous le scannez, vous vous retrouverez sur le site Dell.com/Recycle, ou vous découvrirez comment vous débarrasser de vos déchets électroniques de manière responsable. Vous y trouverez également une étiquette prépayée pour faciliter le processus de recyclage.