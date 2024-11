Cette mission essentielle et peu connue de la Ligue contre le cancer

« On reste une personne avant tout ».

Pour sa première collaboration avec la Ligue contre le cancer, DDB Paris dévoile une campagne de fin d’année poignante, centrée sur une mission méconnue, mais cruciale : l’accompagnement des malades. À travers un film réalisé par Manon Guarin et porté par la chanson Love ‘N’ Tendresse d’Eddy de Pretto, cette campagne met en lumière les multiples formes de soutien offertes par la Ligue : soins socioesthétiques, soutien psychologique, activités physiques, et bien plus.

Au cœur du film, l’histoire d’Agnès, une femme atteinte de cancer. Un court métrage qui illustre une idée forte : on ne se réduit pas à sa condition de malade, on reste avant tout une personne avec des besoins et des émotions uniques.

Avec pour message clé « Aidez ceux qui aident. Faites un don à la Ligue », cette campagne rappelle l’importance de l’accompagnement humain dans le parcours des malades. À découvrir dès le 26 novembre, elle met à l’honneur une mission singulière et essentielle, et montre comment l’empathie peut transformer l’expérience de la maladie.