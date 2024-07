Tous les sports se jouent.

Les Jeux Olympiques 2024 se rapprochent, et ils constituent une occasion en or pour de nombreux annonceurs. Cet évènement peut leur permettre de gagner en visibilité et d’asseoir leur image de marque auprès de millions de consommateurs, et Decathlon, après son changement d’identité récent, ne pouvait pas passer à côté de cette occasion.

La musique de la pub Paris 2024 pour Decathlon est Flamme de Juliette Armanet.

La pub Decathlon x Paris 2024

La musique de la pub Decathlon x Paris 2024