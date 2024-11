Sidaction détourne les codes du porno pour alerter sur l’éducation sexuelle

Jacquie et Michel, professeurs au collège ?

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, Sidaction lance une campagne baptisée « SIDAXXXION », qui détourne les codes de la pornographie pour rappeler l’urgence de renforcer l’éducation à la sexualité à l’école. Alors que 60 % des jeunes sont exposés à la pornographie avant l’âge de 15 ans, cette initiative vise à sensibiliser les parents et à interpeller les pouvoirs publics sur leur responsabilité. Conçue par The Good Company, la campagne mêle affichage, réseaux sociaux, presse et un faux site, sidaxxxion.fr, pour déconstruire les clichés véhiculés par ces contenus.

Selon Sidaction, la pornographie est devenue une source principale d’éducation sexuelle pour les jeunes, offrant une vision biaisée et problématique des relations. En parallèle, seulement 15 % des jeunes de 15 à 24 ans ont bénéficié de plus de six séances d’éducation à la sexualité au cours de leur scolarité, alors que 75 % estiment qu’ils auraient dû être mieux informés. Sidaction milite pour une véritable mise en œuvre des programmes éducatifs, permettant de lutter contre les stéréotypes, de prévenir les violences et de promouvoir une sexualité responsable et protégée, dans un contexte où l’utilisation du préservatif décline.

Selon l’Inserm, 50 % des femmes et 40 % des hommes de 18 à 29 ans n’ont pas utilisé de préservatif lors d’un premier rapport avec un nouveau partenaire au cours des 12 derniers mois, une tendance en hausse.

Avec des visuels audacieux et un faux site pornographique au ton pédagogique, Sidaction appelle à un débat sans jugement sur la consommation de contenus inadaptés par les adolescents. Cette campagne, médiatisée par Values.media, insiste sur le rôle clé de l’école pour offrir aux jeunes des clés de compréhension adaptées à leur âge. En rappelant que « l’éducation est la première des protections », Sidaction met en lumière l’urgence d’un engagement collectif pour protéger les jeunes générations.

Crédits :